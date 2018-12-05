ИА «Ореанда-Новости». Президенту России Владимиру Путину был представлен комплекс мер, которые позволят усовершенствовать контроль за оборотом оружия в стране. Меры разрабатывали Росгвардия и Федеральная служба безопасности. Более активна тема о необходимости «оружейной реформы» в стране была поднята после недавних инцидентов «скул-шутинга» (случаев стрельбы в школе), в частности инцидента с массовым убийством в политехническом колледже Керчи.

Какие именно предложения внесены в данный комплекс мер, генерал Виктор Золотов, глава Росгвардии, не уточнил.

С его слов, ведомство проанализировала существующее в России законодательство, регулирующее вопросы оборота оружия.

Результатом этой работы «стал подготовленный совместно с ФСБ России и внесённый главе государства комплекс мер по совершенствованию контроля за правоотношениями в указанной сфере», отметил глава гвардейцев на итоговой коллегии ведомства.

С его слов, «учтён негативный опыт резонансных происшествий с оружием последних лет, включая обстоятельства керченской трагедии».

Ранее в Росгвардии озвучивали позицию, что необходимо повысить возраст для покупки гражданского огнестрельного оружия с 18 до 21 года. Об этом в середине ноября говорил заместитель директора Росгвардии Сергей Лебедев. Он пояснял, что инициатива с повышением возраста не коснётся спортсменов, охотников, егерей, "тех, для кого оружие является необходимым инструментом для промысла".

Ранее законопроект, предполагающий ужесточение приобретения оружия разработала вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая.

Она предложила ввести три дополнительных требования для получения охотничьего билета и лицензии на приобретение оружия для возрастной категории лиц от 18 до 21 года: предоставление справки и характеристики с места работы; справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода; собеседование при получении лицензии на приобретение оружия.

Напомним, последнее массовое убийство произошло в Керченском политехническом колледже 17 октября. Его устроил студент четвёртого курса Владислав Росляков. В результате стрельбы и взрыва бомбы погибли 20 человек, пострадали более 50. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа, его мотивы остаются неясными.