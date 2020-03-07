ИА «Ореанда-Новости». В Росгвардии предлагают не выдавать лицензии на ношение оружие тем, кто кого наказывали за езду в пьяном виде, пишет «МК».



Об этом предложении рассказал глава Росгвардии Виктор Золотов. Он отметил, что лицензии на оружие не надо выдавать тем, кто два или более раза привлекался за езду в состоянии алкогольного опьянения.



Золотов также отметил, что владельцы оружия обязаны сообщать в органы Росгвардии об утрате или хищении у них оружия. Кроме того, ведомство предлагает сделать некоторые послабления – например, отменить прохождение периодических проверок безопасного обращения с оружием для военных пенсионеров.