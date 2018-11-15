ИА «Ореанда-Новости». Росгвардия выступает за увеличение возраста, с которого можно получить разрешение на покупку оружия. Ведомство предлагает поднять минимальный возраст для покупки оружия с 18 лет до 21 года. С таким предложением Росгвардия выступила после инцидента в Керчи 17 октября, когда 18-летний студент взорвал колледж и открыл стрельбу по людям, в результате чего погибли 20 человек.

Росгвардия предлагает запретить продажу оружия лицам, чей возраст ниже 21 года, об этом проинформировал замглавы ведомства Сергей Лебедев.

«По возрасту, мы эту тематику анонсировали, и мы настаиваем, и поддерживаем, и просим взять законодателей за основу, это увеличение возраста с 18 до 21 года», — констатировал он.

Соответствующий законопроект планируется подготовить в 2019 году к весенней или осенней сессии, сообщил член комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн. В комитете по безопасности уточнили, что вносить какие-либо революционные изменения парламентарии не планируют.



В Росгвардии рассказали, что около 15 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 21 года в России владеют гражданским огнестрельным оружием,

Всего в стране более 4 миллионов владельцев гражданского огнестрельного оружия, сообщил представитель Росгвардии Валерий Грибакин. С его слов, инициатива о повышении возраста выдачи разрешения на оружие не коснётся спортсменов, охотников, егерей, тех, для кого оружие является необходимым инструментом для промысла.

Инцидент в Керчи

17 октября в керченском политехническом колледже 18-летний студент четвёртого курса Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу, а после открыл стрельбу из ружья, которое он приобрёл законным путём.

В результате его действий погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Также пострадали более 50 человек. Большинство погибших получили огнестрельное ранение, пострадавшие люди – ранения в результате взрыва. Было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.