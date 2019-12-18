ИА «Ореанда-Новости». Росгвардия вдвое уменьшила сумму требований по иску к Алексею Навальному, Илье Яшину и другим оппозиционерам из-за трат на обеспечение порядка во время несогласованных акций летом этого года в столице, пишет «Коммерсант».



Теперь сумма требований составляет 2,4 миллиона рублей. В такую сумму в ведомстве оценили работу личного состава в выходные, а также расходы на топливо для спецтранспорта. Ранее сумма иска была 4,9 миллиона рублей.



Отмечается, что перерасчёт требований произошёл из-за того, что часть сотрудников вместо денежных компенсаций выбрала отгулы.