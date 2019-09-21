ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники Росгвардии во время спецоперации задержали в Нижневартовске троих подозреваемых в терроризме, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что задержанные вели запрещённую деятельность, которая была направлена на идеологическую обработку и вербовку граждан к участию в терроризме.



Известно также, что задержанные - сторонники радикальных религиозных взглядов и участники действующей ячейки террористической запрещенной в РФ организации «Исламское государство». Во время обыска у них нашли соответствующую литературу, символику и боеприпасы.