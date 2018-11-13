ИА «Ореанда-Новости» 40 производителей и 70 показателей - это простые цифры, за которыми скрывается вся правда о российских производственных компаниях и качестве их продукции.

Первое, о чём необходимо сказать, - вопреки ехидным замечаниям любителей ужаснуть и ужаснуться от содержимого любой еды, в сосисках обнаружили мясо. Соя, конечно, тоже имеется, но она не полностью замещает натуральный продукт.

Что грустно: из 40 фирм-производителей по-настоящему качественную продукцию выпускают только девять. Получается меньше четверти проверенных.

Делать всё по ГОСТу, понятное дело, выгодно далеко не всем. Да и вообще не выгодно. Небольшим производствам, которые либо балансируют на грани банкротства, либо просто хотят заработать побольше денег, предпочитают снижать себестоимость продуктов. В результате получается некачественная еда, которая вскоре портит компании репутацию и становится причиной ещё больших убытков. Как ни крути, а люди идут не только за ценой, но и за качеством.

В продуктах нескольких брендов были обнаружены золотистый стафилококк (сосиски «Мясокомбината Псковского») и сульфатредуцирующие клостридии (сосиски «Балахоновского мясокомбината»).

Золотистый стафилококк - это шарообразный микроб. Он вырабатывает токсин, который приводит к тошноте, поносу и другим симптомам пищевого отравления. Токсин золотистого стафилококка даже предлагали использовать в качестве боевого отравляющего вещества.

Сульфатредуцирующие клостридии превращают сульфаты в сульфиды, которые выделяют сероводород. Если вы когда-либо наталкивались на сосиски, от которых исходил отвратительный запах, знайте - это они, клостридии. Вообще, стандартной средой обитания этих микроорганизмов являются фекальные выделения. Что заставляет задуматься о том, как они могли попасть на сосиски. Впрочем, о качестве производства таких мясных изделий тоже стоит сотню раз подумать.

Данные результаты показывают явное пренебрежение технологией производства. Будьте осторожнее при выборе продуктов питания, особенно – мясных и кисломолочных изделий.