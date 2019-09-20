ИА «Ореанда-Новости»

Роскачество заявило что, среди 24 популярных марок детского яблочного пюре, выявлено 7 марок, в которых присутствуют следы пестицидов.

У всех марок пюре были обнаружены следы пиримитанила, в 2-ух из них дополнительно обнаружили пропаргит. Эти химические соединения используются для борьбы с насекомыми , плесенью и грибами.

В исследовании участвовали продукты из стран: Польша, Россия, Белоруссия, Чехия, Сербия и Латвия. Роскачество отмечает, что в продуктах детского питания не может находится искусственных красителей, консервантов, специй. Так-же в продуктах для малышей младше 6 месяцев, не может находится сахар и соль.