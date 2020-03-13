ИА «Ореанда-Новости». Эксперты Роскачества объяснили, какие вина помогут при желании сбросить вес. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Специалисты отметили, что худеющим нужно отдавать предпочтение винам, в которых нет сахара. Сухие вина хорошо помогут при диете, однако их потребление не стоит сочетать с занятие спортом.

Также эксперты обратили внимание, что не стоит потреблять крепкие алкогольные напитки вроде рома или виски, так как они очень калорийны.

Лучше перейти на лёгкие вина с небольшим содержанием алкоголя. Так, в России в данную категорию попадают продукты с крепостью ниже 8%.