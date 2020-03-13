13.03.2020, 10:14
Роскачество рассказало, какое вино помогает сбросить лишний вес
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты Роскачества объяснили, какие вина помогут при желании сбросить вес. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Специалисты отметили, что худеющим нужно отдавать предпочтение винам, в которых нет сахара. Сухие вина хорошо помогут при диете, однако их потребление не стоит сочетать с занятие спортом.
Также эксперты обратили внимание, что не стоит потреблять крепкие алкогольные напитки вроде рома или виски, так как они очень калорийны.
Лучше перейти на лёгкие вина с небольшим содержанием алкоголя. Так, в России в данную категорию попадают продукты с крепостью ниже 8%.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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