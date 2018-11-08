ИА «Ореанда-Новости» Из множества разнообразных и разнонаправленных приложений для поиска работы специалисты Роскачества вычислили всего 13 штук, способных выдержать самые строгие проверки качества.

Каждый из совершеннолетних людей сталкивался с различными Интернет-источниками, предлагающими работу. Здесь и специализированные сайты, и мобильные приложения, и он-лайн издания... Остановимся на приложениях.

Смартфоны стали неотъемлемой частью существования современного человека. Большую часть свободного времени мы проводим, внимательно смотря в небольшой голубой экран. В смартфонах, можно сказать, находится наша жизнь: там контакты родственников и друзей, памятные фото, заметки, дорогие сердцу сообщения, Интернет - место, где можно найти всё... Вопрос работы тоже не обошёл стороной наши телефоны.

Роскачество взяло на себя ответственную задачу: проверить качество современных приложений по поиску работы. Каждое из них оценивалось по 89 критериям, начиная от качества исполнения и юзабилити, заканчивая надёжностью в шифровании данных пользователя и выложенного контента.

В итоге было выявлено всего 13 приложений, прошедших по всем критериям: HeadHunter, SuperJob, Зарплата.ру, Объявления Авито, Работа.ру, Indeed работа, Работа в России, Объявления FarPost, Карьерист.ру, Яндекс.Работа, Jobrapido, Предложения о работе (без указания разработчика), Work и Росработа.

Что интересно, приложение «Росработа» вошло в список лучших из лучших для устройств, работающих на Андроиде, но пропустила список приложений для iOS. Так что, можно сказать, Андроиды пока что опережают.

Работа – это одно из главнейших событий и мест в жизни. В детстве родители сначала отводят нас в садик, потом по достижению возраста шести-восьми лет мы отправляемся в первый класс школы, где проводим всё оставшееся детство. Потом мы постепенно взрослеем и доучиваемся последние беззаботные деньки в средний специальных и высших учебных заведениях.

По окончанию учёбы мы начинаем искать работу и там уже проводим всё основное время жизни до пенсии. К поиску места занятости нужно всегда подходить с умом, ведь потраченные впустую годы жизни уже не вернёшь. Поэтому, выбирая средство поиска понравившейся деятельности, лучше всего пользоваться стабильными проверенными источниками.