Об этом в пятницу, 7 июня, заявил на Петербургском международном экономическом форуме глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По данным на 30 мая, поисковик удалял из выдачи 67,5% таких материалов, передает «Интерфакс». В апреле этот показатель составлял 80%. «Либо они начнут обратно наращивать количество удаленных материалов, либо мы их опять оштрафуем», — отметил глава Роскомнадзора. Он подчеркнул, что сумма штрафа при этом вырастет до 700 тыс. рублей.

Закон об исключении из результатов поисковой выдачи ссылок на сайты с запрещенной информацией вступил в силу 1 октября 2018 года. В «Яндекс», «Спутник», Mail.ru и Google были направлены запросы на их присоединение к Федеральной государственной системе информации.

Google долго не фильтровала поиск в соответствии с новыми нормами. В результате в ноябре того же года против корпорации было возбуждено административное дело, компанию обязали уплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.

Закон об исключении из результатов поисковой выдачи ссылок на интернет-страницы с запрещенной информацией вступил в силу 1 октября 2018 года. 26 сентября запросы на подключение к ФГИС, содержащей перечень запрещенных сайтов (Единый реестр запрещенной информации), были направлены также в ООО «Яндекс», ООО «Спутник» и ООО «Мэйл.Ру». Все компании, кроме Google, исполнили обязательство к концу октября.