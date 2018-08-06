ИА «Ореанда-Новости». В Таганский суд Москвы поступил иск от ООО «Живая вода», чей сайт был заблокирован по требованию Роскомнадзора. Ранее в СМИ сообщалось, что ведомство превысило полномочия. Однако эта информация отрицается.



Организация «Живая вода» требует признать действия Роскомнадзора по блокировке их сайта незаконными. «Ведомости» сообщили информацию о том, что Генпрокуратура таких санкций ведомству не давала, и Роскомнадзор блокировал миллионы IP-адреса по собственной инициативе. В Роскомнадзоре информацию опровергли, заявив, что ресурс некорректно трактовал документы, пишет ТАСС, ссылаясь на информацию в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве официально заявили, что «Ведомости» трактуют документы некорректно и произвольно:

– Данные утверждения основаны на некорректной и произвольной трактовке процессуальных документов Генпрокуратуры РФ и Роскомнадзора, – цитирует слова пресс-службы ТАСС.

Ресурс утверждал, Генпрокуратура сняла с себя ответственность – там не давали Роскомнадзору полномочий блокировать IP-адреса в ходе борьбы с мессенджером Telegram, и это было сделано по собственной инициативе.

Иск в суд подало общество с ограниченной ответственностью «Живая фотография», заявитель призывает признать действия Роскомнадзора, приведшие к блокировке сайта posterslegends.com, незаконными. Также «Живая фотография» требует восстановить доступ к своему сайту.



В «Ведомостях» отметили, что, согласно информации с сервиса проверки ограничений к сайтам, ресурс posterslegends.com был заблокирован по решению Генпрокуратуры от 16 апреля, но заявитель утверждает, что о блокировке IP-адреса речи в решении не шло.

Напомним, погоня за Тelegram началась с 16 апреля, когда суд Москвы санкционировал блокировку Telegram на территории России. Были заблокированы миллионы IP-адресов, принадлежащих различным крупным компаниям и корпорациям, в том числе Google и Amazon. По итогу случились сбои в работе тысяч интернет-ресурсов.