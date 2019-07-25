ИА «Ореанда-Новости» Роскомнадзор потребовал, чтобы Интернет-ресурс risovach удалил страницу, на которой размещено оскорбляющее изображение флага России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что изображение содержало нецензурное описание государственного символа.

Ранее 19 июля Роскомнадзор обратился к Facebook с требованием удалить рисунок с изображением российского герба и свастики.