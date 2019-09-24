ИА «Ореанда-Новости» Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что операторы связи приступили к установке оборудования в рамках выполнения требований закона об устойчивой работе Рунета.

Чиновник заявил, что тестирование, рассчитанное на несколько недель, начнётся в одном из российских регионов в конце сентября. «Мы будем сначала проводить техническую проверку – влияет на трафик или не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме», – сказал Жаров. Он указал, что к данному процессу привлечены как специалисты операторов связи, Роскомнадзора, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, так и производители оборудования.

Закон об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования Интернета на территории России был подписан президентом Владимиром Путиным 1 мая. В Кремле принятие данного документа назвали мерой предосторожности. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заверила, что власти не собираются вводить ограничения для российских пользователей Сети.