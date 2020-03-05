Сообщается, что на основании заявлений правообладателя Warner Bros. и определения Мосгорсуда хозяевам интернет-ресурсов отправили письма с требованиями о том, чтобы они ограничили доступ к пиратским копиям иностранного кинематографического проекта "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".Если требования, которые указаны в уведомлении, не будут соблюдены, доступ к ним на территории РФ ограничат операторы связи.