05.03.2020, 12:15
Роскомнадзор выступил с требованием удалить пиратские копии картины "Хищные птицы"
ИА «Ореанда-Новости». Роскомнадзор потребовал от владельцев сайтов удалить пиратские копии кинематографического проекта "Хищные птицы", рассказали в информационной службе ведомства.
Сообщается, что на основании заявлений правообладателя Warner Bros. и определения Мосгорсуда хозяевам интернет-ресурсов отправили письма с требованиями о том, чтобы они ограничили доступ к пиратским копиям иностранного кинематографического проекта "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Если требования, которые указаны в уведомлении, не будут соблюдены, доступ к ним на территории РФ ограничат операторы связи.
Сообщается, что на основании заявлений правообладателя Warner Bros. и определения Мосгорсуда хозяевам интернет-ресурсов отправили письма с требованиями о том, чтобы они ограничили доступ к пиратским копиям иностранного кинематографического проекта "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Если требования, которые указаны в уведомлении, не будут соблюдены, доступ к ним на территории РФ ограничат операторы связи.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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