Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.

По его словам все необходимые процедуры для привлечения компании к административной ответственности будут завершены до конца июля. Глава Роскомнадзора отметил, что компания снизила выдачу запрещённого на территории России контента на 70% и менее.