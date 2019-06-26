26.06.2019, 15:04
Роскомнадзор выпишет Google штраф в 700 тысяч рублей
ИА «Ореанда-Новости» Компания Google может быть оштрафована Роскомнадзором на суму в 700 тысяч рублей за неисполнение законодательства РФ. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.
По его словам все необходимые процедуры для привлечения компании к административной ответственности будут завершены до конца июля. Глава Роскомнадзора отметил, что компания снизила выдачу запрещённого на территории России контента на 70% и менее.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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