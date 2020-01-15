15.01.2020, 11:25
Роскосмос рассказал о сроках применения "Протонов" для запуска спутников
ИА «Ореанда-Новости». В Роскосмосе решили проводить на ракетах "Протон" пуски некоторых спутников до тех пор, пока не будет налажено в объединении "Пилот" производство ракет "Ангара". О планах Роскосмоса рассказали РИА Новости в пресс-службе российской государственной корпорации.
Также сообщается, что Центром Хруничева планируется выпускать каждый год по две ракеты-носителя "Ангара-А5", относящихся к тяжелому классу, и одну ракету-носителя легкого класса "Ангара-А1.2". По этой причине, часть полезных нагрузок пока планируют выводить на ракетах-носителях "Протон".
Недавно сообщалось, что Роскосмос принял решение осуществить запуск спутника "Экспресс-АМУ4" не на новой ракете-носителе "Ангара-А5", а с космодрома Байконур на ракете "Протон-М".
Также сообщается, что Центром Хруничева планируется выпускать каждый год по две ракеты-носителя "Ангара-А5", относящихся к тяжелому классу, и одну ракету-носителя легкого класса "Ангара-А1.2". По этой причине, часть полезных нагрузок пока планируют выводить на ракетах-носителях "Протон".
Недавно сообщалось, что Роскосмос принял решение осуществить запуск спутника "Экспресс-АМУ4" не на новой ракете-носителе "Ангара-А5", а с космодрома Байконур на ракете "Протон-М".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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