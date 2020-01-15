О планах Роскосмоса рассказали РИА Новости в пресс-службе российской государственной корпорации.Также сообщается, что Центром Хруничева планируется выпускать каждый год по две ракеты-носителя "Ангара-А5", относящихся к тяжелому классу, и одну ракету-носителя легкого класса "Ангара-А1.2". По этой причине, часть полезных нагрузок пока планируют выводить на ракетах-носителях "Протон".Недавно сообщалось, что Роскосмос принял решение осуществить запуск спутника "Экспресс-АМУ4" не на новой ракете-носителе "Ангара-А5", а с космодрома Байконур на ракете "Протон-М".