Для того, чтобы предотвратить в преддверии Нового года незаконную вырубку елей, сотрудники Рослесхоза начали чаще патрулировать леса. Об этом передаёт РИА Новости, которое ссылается на информацию от пресс-службы Рослесхоза.Сообщается об усилении режима охраны хвойных лесов в Самарской, Новосибирской, Ярославской, Тюменской, Ивановской, Калужской, Воронежской, Вологодской, Мурманской, Липецкой, Курской, Кемеровской, Свердловской, Тамбовской, Московской, Ростовской, Томской областях, а также в Ингушетии и Татарстане и других российских регионах.