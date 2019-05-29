Об этом заявили в пресс-службе ведомства.В настоящее время выпускникам российских школ предлагается сдать Единый государственный экзамен по следующим иностранным языкам: английский, немецкий, французский и испанский.Язык Поднебесной империи постепенно становится популярным среди школьников - в 2019 году 289 человек изъявили желание проэкзаменоваться по этому языку. Заявки на сдачу ЕГЭ по китайскому языку поступили из 43 российских регионов. Рассматривать другие иностранные языки для сдачи Единого государственного экзамена в ведомстве не планируют, заключили в Рособрнадзоре.Экзаменующийся сдаёт обязательную письменную и устную часть испытания. На экзамене проверяют знания школьника по аудированию, чтению, грамматике и лексике, а также по письму. За 180 минут экзамена необходимо дать ответы на 40 заданий. Для того, чтобы набрать проходной балл и экзамен засчитали пройденным, необходимо правильно ответить хотя бы на 17 заданий из раздела по грамматике и лексике. За письменную часть выпускник может получить максимальные 80 баллов, за устную - 20 баллов. Устная часть проходит при помощи записанных на компакт-диск электронных контрольно-измерительных материалов, при этом устные ответы участников ЕГЭ на задания также записываются на аудионосители.По информации Рособрнадзора, участниками ЕГЭ в этом году станут около 750 тысяч школьников.