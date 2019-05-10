ИА «Ореанда-Новости». Советы Роспортебнадзора связаны с тем фактом, что в Татарстане, Свердловской, Челябинской, Курганской областях и Пермском крае наблюдается аномально жаркая погода.

Роспотребнадзор отмечает, что высокая температура на улице может привести к перегреву тела, а это в свою очередь может вызвать обострение хронических заболеваний и в целом ухудшить здоровье.

Чтобы избежать этого, лучше всего ограничить время пребывания на солнце и исключить физические нагрузки в жару.

Следует носить светлую одежду из натуральных тканей и надевать головной убор, очки и брать с собой зонтик.

Помещение необходимо регулярно проветривать, также хорошо обзавестись вентиляторами или кондиционерами. В пищу перестать употреблять жирные и калорийные блюда, сладкие газировки и алкоголь. Лучше отдать предпочтение рыбе или морепродуктам, овощам и фруктам, морсам и компотам.

Основные приемы пищи лучше сделать утром и вечером, когда жара спадёт. В стуки пить не менее 1,5 литра воды, при этом увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы. Также хорошо принимать охлаждающий душ в течение дня.