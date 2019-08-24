24.08.2019, 13:47
Роспотребнадзор назвал необходимые прививки для школьников
ИА «Ореанда-Новости». Роспотребнадзор опубликовал список необходимых для школьников прививок. Список был опубликован сегодня, 24 августа, на сайте ведомства.
В роспотребнадзоре напомнили, что своевременная вакцинация детей защищает имунитет школьников, помогая сократить пропуски занятий.
Первоклассини попадают в совершенно новую среду, подвергаясь эмоциональной и интеллектуальной нагрузке, они также испытывают стресс и проходят довольно длительный период адаптации. В связи со всеми этими факторами, имунитет ребёнка ослабляется, что делает его уязвимым к различным инфекционным заболеваниям.
На сайте ведомства уточняется, что в список необходимых прививок к семи годам входит привика от туберкулёза, три - от пневмококковой инфекции, три - от гемофильной инфекции типа b, три - от гепатита B, ежегодная вакцинация против гриппа, пять прививок от полиомиелита, четыре прививки от коклюша, дифтерии и столбняка, одна прививка от кори, эпидемического паротита, краснухи.
В роспотребнадзоре напомнили, что своевременная вакцинация детей защищает имунитет школьников, помогая сократить пропуски занятий.
Первоклассини попадают в совершенно новую среду, подвергаясь эмоциональной и интеллектуальной нагрузке, они также испытывают стресс и проходят довольно длительный период адаптации. В связи со всеми этими факторами, имунитет ребёнка ослабляется, что делает его уязвимым к различным инфекционным заболеваниям.
На сайте ведомства уточняется, что в список необходимых прививок к семи годам входит привика от туберкулёза, три - от пневмококковой инфекции, три - от гемофильной инфекции типа b, три - от гепатита B, ежегодная вакцинация против гриппа, пять прививок от полиомиелита, четыре прививки от коклюша, дифтерии и столбняка, одна прививка от кори, эпидемического паротита, краснухи.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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