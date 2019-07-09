ИА «Ореанда-Новости» Сферы деятельности, опасные для здоровья работников, навали эксперты Роспотребнадзора. Так специалисты установили, у работников каких сфер чаще всего проявляются заболевания, связанные с их трудовой деятельностью.

Так, наибольший вред здоровью приносит работа на предприятиях по добыче полезных ископаемых - 47,5% случаев зафиксированных заболеваний. На втором месте оказались рабочие обрабатывающих производств (27,3%), далее – сотрудники предприятий транспортировки и хранения (10,5%).

Также вред здоровью могут принести профессии в сфере строительства и рыбоводства, а также лесного хозяйства.