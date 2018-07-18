По данным Роспотребнадзора больше всего людей, заболевших ВИЧ, зафикисировано в Свердловской, Иркутской и Кемеровской областях. В этих регионах количество заражённых составляет более 1,7 тысячи людей на 100 тысяч населения.

Ведомство на сайте опубликовало данные из доклада о количестве заражённых ВИЧ в стране. По данным Роспотребнадзора в России около одного миллиона людей живут с таким диагнозом, а за прошлый год умерли 276 тысяч людей, которые были носителями ВИЧ-инфекции.



При таких показателях отмечается, что в общем рост заболеваемости снизился по сравнению с более ранними годами. Так с 2011 по 2015 год ежегодно количество ВИЧ-инфицированных росло на десять процентов, а в 2016-м году этот прирост сократился до четырёх процентов, в 2017-м – до двух процентов.

Точные данное таковы: прирост ВИЧ-инфицированных в 2016-м составил 4,1 процента, а в 2017-м – 2,2 процента.

Однако в трети регионов в стране поражённость ВИЧ считается высокой, то есть более 0,5 процентов населения являются заражёнными. По данным Роспотребнадзора в этих регионах живут около 59,5 процентов россиян.

В топ-3 самых заражённых областей попали Свердловская, Иркутская и Кемеровская области.

Больше всего заражённых оказалось среди мужчин в возрасте от 35 до 39 лет, в этой группе около 3,3 процентов россиян живут с диагнозом ВИЧ. В такой же возрастной группе женщин меньше – 1,6 процента.

Специалисты отмечают, что чаще заражение происходит в тех группах населения, которые не считаются уязвимыми, передача ВИЧ в 53,5 процентах происходит при гетеросексуальных контактах.

В этом году в начале июля учёные заявили, что вакцина против ВИЧ прошла испытания и можно говорить об её успехах. В исследовании участвовали учёные с разных стран, они тестировали лекарство на людях и макаках.

Вакцина Ad26 способствовала выработке большего количества антител, которые борются с вирусом и активируют Т-клетки иммунитета.



