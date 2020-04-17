ИА «Ореанда-Новости». Роспотребнадзор рассказал, что делать, чтобы приблизить окончание карантина. В ведомстве сообщили, что для этого необходимо оставаться дома и соблюдать дистанцию с людьми в 1,5-2 метра.

В Роспотребнадзоре перечислили шаги, которые помогут приблизить завершение ограничительных мер. В них ведомство включило необходимость оставаться дома, поддерживать в доме чистоту, используя дезинфицирующие средства. Также рекомендуется соблюдать дистанцию на улице и в общественных местах не менее 1,5 метров. Самым важным пунктом названо мытьё рук с мылом и применением антисептических средств.

Роспотребнадзор отметил, что с пандемией борется весь мир. Значительная часть пути осталась позади. «В нашей стране удаётся сдерживать натиск инфекции благодаря системно принимаемым мерам», - сообщается на сайте ведомства.