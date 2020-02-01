ИА «Ореанда-Новости»Роспотребнадзор поручил региональным властям усилить мероприятия по обеспечению дезинфекционного режима, чтобы не допустить распространения коронавируса, пишет RT.

Усилить меры дезинфекции поручено тем, кто работает в сфере общепита и торговли продуктами питания.

Кроме того, в поручении говорится о том, что нужно обеспечить изоляцию и непрерывное медицинское наблюдение в течение 14 дней граждан Китая, которые имеют вид на жительство в РФ.