ИА «Ореанда-Новости». Оценив ситуацию с заболеваемостью корью в Европе и других странах мира, Роспотребнадзор посоветовал жителям России предупредить инфекцию заранее и привиться, это касается тех, кто не болел ранее корью и не был привит против этой инфекции. Прививку советуют сделать за две недели до поездки.



В Роспотребнадзоре отмечают, что несмотря на сложившуюся ситуацию в европейских странах, ведомство контролирует эпидемиологическую ситуацию в России, но дополнительные риски всё равно присутствуют.

Причиной вспышки заболеваемости корью специалисты Роспотребнадзора видят в росте числа отказов от прививок.

«Основной причиной неблагополучия является снижение охватов плановой иммунизации против кори детей и взрослых, рост числа отказов от прививок», — говорится на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в 2018 году показатель заболеваемости в 2,5 раза ниже, чем в год пиковой заболеваемости за последние десть лет. В этом году показатель составил 1,3 случая на 100 тысяч людей.

Последний серьезный инцидент в России случился в августе в Чите, когда 18 членов одной семьи госпитализировали с корью, все члены не были привиты по религиозным соображениям. Самому младшему члену многодетной семьи – пять лет. У всех пациентов поднялась высокая температура, сыпь и склерит ­– воспаление глаз.

В России за лето вспышки кори выявили в Башкирии, Марий Эл, Новосибирской области. В Башкирии один ребёнок погиб.

Что касается Европы, то в этом году там наблюдается самая массовая вспышка заболеваемости корью за последние несколько лет. За полгода врачи поставили диагноз свыше 41 тыс. детей, что оказалось вдвое больше самого большого показателя за восемь лет. Больше половины (23 тысячи) случаев заболевания приходится на Украину.

Врачи говорят, если человек не вакцинирован, вероятность его заражения корью стопроцентная, это острое вирусное инфекционное заболевание передается в том числе воздушно-капельным путем.