ИА «Ореанда-Новости». В Роспотребнадзоре заявили, что каждый второй тест на коронавирус может дать ложноотрицательный результат, пишут «Известия».



В ведомстве рассказали, что сегодня положительный результат регистрируется только у 30–50% от настоящего числа заболевших. Это объясняется тем, что вероятность обнаружения вируса выше всего при исследовании смывов с нижних дыхательных путей. Меньшая вероятность обнаружения — при исследовании мокроты и гораздо ниже при исследовании мазков с глотки.



По последним данным, коронавирусом заразились уже более 40 тысяч человек по всему миру. Летальных случаев от этого заболевания было зафиксировано более 900.