ИА "Ореанда-Новости" В ближайшие выходные в Москве и Московской области начнут свою работу бахчевые уличные развалы. Однако, многие граждане покупают арбузы и дыни, не дождавшись официального дня открытия продаж бахчевых культур.

Содержание нитратов в арбузах и дынях давно беспокоит российских покупателей. Наиболее продвинутые из них предпочитают пользоваться карманными устройствами для измрения уровня нитратов в плодах – нитратомерами. У специалистов Роспотребнадзора существует собственное мнение о работе таких приборов и о том, почему употребление нитратов в определённых случаях не наносит вред организму человека.

Прежде всего эксперты Управления Роспотребнадзора по Московской области рассказали о том, что значения, который показывает нитратомер, не всегда бывают объективными. По информации, предоставленной начальником отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надеждой Раевой, такое устройство показывает не только содержание нитратов. Они показывают электропроводность, включающее в себя количество ионов, которые присутствуют в составе продуктов. Кроме нитратов, сюда входят и такие элементы как хлориды или фосфаты. Надежда Раева напомнила также, что снизить количество нитратов в овощах и фруктах поможет правильное хранение, обработка и способ приготовления.

Роспотребнадзор утверждает, что арбузы и дыни, поступившие на прилавок, содержат нитратов в несколько раз ниже нормальных показателей. В случае сомнения, требуйте от продавца сертификат качества продуктов.

Кроме того, в пользу нитратов специалист Роспотребнадзора приводит такое лекарственное средство как нитроглицерин. Его употребляют при нарушениях работы сердца. В нём также содержатся нитраты, однако, разумное их употребление может принести пользу человеку.