ИА «Ореанда-Новости». В отдельных регионах страны установилась очень жаркая погода. Роспотребнадзор дал советы, как от неё спастись.



Так, нужно меньше бывать на улице и ограничить физические нагрузки. Необходимо проветривать помещения, по возможности включать кондиционеры.



Кроме того, эксперты советуют надевать лёгкую светлую одежду из натуральных тканей. В пищу нужно употреблять не слишком калорийные продукты. Нужно также пить много воды и есть побольше овощей и фруктов. При этом Роспотребнадзор напоминает, что купаться следует только в специально оборудованных для этого местах.