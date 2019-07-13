В ведомстве посоветовали не покупать свежие или сушеные грибы, а также домашние заготовки на стихийных рынках. Роспотребнадзор напоминает, что на разрешённых рынках и ярмарках грибы продают уже после того, как они прошли экспертизу.Кроме того, эксперты рекомендуют проверять упаковку, и не покупать грибы, если на ней нет этикеток или какой-либо информации о товаре.В сообщении ведомства также сказано, чтобы обезвредить условно съедобные грибы, нужно их специальным образом обработать — очистить от земли, хорошо промыть в воде, а затем отмочить или отварить. Отмечается, что без варки можно готовить только грузди, белые грибы и рыжики.







