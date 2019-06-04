04.06.2019, 00:33
Роспотребнадзор сообщил о росте людей с ожирением почти в два раза
ИА «Ореанда-Новости». В Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость ожирением в России с 2013 года выросла почти в два раза.
Речь идёт о взрослом населении в возрасте от 18 лет. Кроме того, подростков, страдающих от лишнего веса, также становится больше. Отмечается, что этот показатель вырос впервые с 2013 года.
В докладе ведомства говорится, что более 30 российских регионов имеют высокие показатели заболеваемости ожирением. На первом месте оказались Ненецкий автономный округ, Новгородская, Калининградская и Вологодская области, город Санкт-Петербург, Алтайский край и другие.
Речь идёт о взрослом населении в возрасте от 18 лет. Кроме того, подростков, страдающих от лишнего веса, также становится больше. Отмечается, что этот показатель вырос впервые с 2013 года.
В докладе ведомства говорится, что более 30 российских регионов имеют высокие показатели заболеваемости ожирением. На первом месте оказались Ненецкий автономный округ, Новгородская, Калининградская и Вологодская области, город Санкт-Петербург, Алтайский край и другие.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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