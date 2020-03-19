19.03.2020, 18:20
Роспотребнадзор: все вернувшиеся из-за границы будут уходить на карантин
ИА «Ореанда-Новости». Анна Попова, которая является главой Роспотребнадзора, утвердила постановление о том, что все вернувшиеся из-за границы должны будут уйти на двухнедельных карантин.
В постановлении сказано, что все, кто возвращается из зарубежья, обязаны позвонить по горячей линии и сообщить даты и место пребывания за границей. Также необходимо сообщить специалистам свои контакты, а в случае проблем со здоровьем вызвать врача на дом, а не идти в больницу.
В постановлении сказано, что все, кто возвращается из зарубежья, обязаны позвонить по горячей линии и сообщить даты и место пребывания за границей. Также необходимо сообщить специалистам свои контакты, а в случае проблем со здоровьем вызвать врача на дом, а не идти в больницу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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