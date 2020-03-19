Анна Попова, которая является главой Роспотребнадзора, утвердила постановление о том, что все вернувшиеся из-за границы должны будут уйти на двухнедельных карантин.Также необходимо сообщить специалистам свои контакты, а в случае проблем со здоровьем вызвать врача на дом, а не идти в больницу.