ИА «Ореанда-Новости». Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что массовое тестирование граждан на наличие антител к коронавирусу не покажет наличие иммунитета к этому заболеванию у большинства, пишет «Коммерсант».



По словам Поповой, иммунитет к COVID-19 есть только в трёх процентов россиян. Она добавила, что пока неизвестно, формирует ли бессимптомное или транзисторное носительство иммунитет.



За последние сутки в России зафиксировано более 1700 новых случаев заражения. Всего инфицированы почти 12 тысяч человек.