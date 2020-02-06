ИА «Ореанда-Новости». В Росреестре высказали предложение создать государственный сервис наподобие «Яндекс.Карт».

Росреестр намерен создать геоинформационный сервис, который будет напоминать «Яндекс.Карты». Сервис будет создаваться за счёт средств национальной программы «Цифровая экономика». Об этом заявил советник директора по цифровому развитию Федерального научно-технического центра геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Росреестра Фёдор Шкуров.

Он отметил, что важно сделать сферы геоинформационных технологий менее зависимыми от зарубежной техники. Это также поможет выполнить одно из поручений президента об импортозамещении технологий в данной сфере.

В ведомстве также отметили, что сервисы, которые сейчас пользуются популярностью, не дают необходимой точности. Было предложено использовать для реализации проекта средства национальной программы «Цифровая экономика».