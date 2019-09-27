В административный протокол вкралась «техническая ошибка».

Причина, по которой Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству предъявило претензии к Жигулёвской ГЭС, заключается в том, что Саратовское и Куйбышевское водохранилища обмелели в результате деятельности гидроэлектростанции. В минувшую среду состоялось судебное заседание, на котором представитель ведомства Михаил Соколов заявил, что Жигулёвская ГЭС должна снизить объёмы сбрасываемой воды в условиях маловодья. Однако, судья Елена Фирсова попросила объяснить, почему в протоколе Росрыболовства указано сразу два водохранилища: Куйбышевское и Саратовское. Если следовать букве протокола, то уменьшение сброса должно привести к тому, что упадёт уровень воды в Саратовском водохранилище. Отметим, что оно находится ниже по течению. Михаил Соколов признал, что деятельность Жигулёвской ГЭС влияет исключительно на уровень воды в Куйбышевском водохранилище, а наличие в административном протоколе Саратовского он объяснил «технической ошибкой».

Далее суд попросил представителя Росрыболовства предоставить доказательства того, что именно Жигулёвская гидроэлектростанция является источником падения уровня воды в Куйбышевском водохранилище. Михаил Соколов, в основном, ссылался на Основные правила использования водных ресурсов Куйбышевского водохранилища. Кроме того, он подчеркнул, что руководство ГЭС не может самостоятельно регулировать объёмы сбрасываемой воды. Для этого ей необходимо обратиться в межведомственную комиссию при Федеральном агентстве водных ресурсов.

Представитель Жигулёвской ГЭС представил суду официальное подтверждение от Росводресурсов, в котором отмечено, что нарушений со стороны гидроэлектростанции не зафиксировано.

Принимая во внимание заявление истца и ответчика, суд постановил провести следующее совещание сегодня, 27 сентября.