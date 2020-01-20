Об этом сообщило издательство «РИА Новости».Стоит отметить, что это общий долг всех стран по приобретённой российской технике. Денежные средства будут поступать как в евро, так и в других национальных валютах. Долг не могли погасить ранее, так как существовала проблема с перечислениями разных валют стран-импортёров. Сейчас данная проблема полностью решена.Первое соглашение о выплате взаимного долга было подписано в прошлом году между Россией и Пакистаном на сумму 93,5 миллионов долларов за товары лёгкой промышленности, которые были приобретены в 80-х годах XIX века.