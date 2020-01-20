20.01.2020, 22:43
России будут возвращены долги за военную технику
ИА «Ореанда-Новости». России будут возвращены долги за военную технику, которая была продана ещё в 2018 году. Об этом сообщило издательство «РИА Новости».
По словам сотрудника в сфере военно-технического сотрудничества, сумма долга составляет примерно 3 миллиарда долларов. Стоит отметить, что это общий долг всех стран по приобретённой российской технике. Денежные средства будут поступать как в евро, так и в других национальных валютах. Долг не могли погасить ранее, так как существовала проблема с перечислениями разных валют стран-импортёров. Сейчас данная проблема полностью решена.
Первое соглашение о выплате взаимного долга было подписано в прошлом году между Россией и Пакистаном на сумму 93,5 миллионов долларов за товары лёгкой промышленности, которые были приобретены в 80-х годах XIX века.
По словам сотрудника в сфере военно-технического сотрудничества, сумма долга составляет примерно 3 миллиарда долларов. Стоит отметить, что это общий долг всех стран по приобретённой российской технике. Денежные средства будут поступать как в евро, так и в других национальных валютах. Долг не могли погасить ранее, так как существовала проблема с перечислениями разных валют стран-импортёров. Сейчас данная проблема полностью решена.
Первое соглашение о выплате взаимного долга было подписано в прошлом году между Россией и Пакистаном на сумму 93,5 миллионов долларов за товары лёгкой промышленности, которые были приобретены в 80-х годах XIX века.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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