22.10.2019, 01:41
России порекомендовали изменить цену на сахар
ИА «Ореанда-Новости». Евразийская экономическая комиссия предложила установить в России минимальную цену на сахар, сообщает издательство «РБК».
За 2019 год в нашей стане было произведено много сахара, что привело к сокращению цены примерно на 40% с начала года. Поэтому ЕЭК порекомендовал российским властям повысить стоимость сахарной продукции и установить возможную минимальную цену. Кроме этого, что сахароперерабатывающих заводов можно ввести компенсацию непроданной продукции, как это сделано на молочные товары.
Такие же рекомендации были переданы Армении, Казахстану и Белорусии.
За 2019 год в нашей стане было произведено много сахара, что привело к сокращению цены примерно на 40% с начала года. Поэтому ЕЭК порекомендовал российским властям повысить стоимость сахарной продукции и установить возможную минимальную цену. Кроме этого, что сахароперерабатывающих заводов можно ввести компенсацию непроданной продукции, как это сделано на молочные товары.
Такие же рекомендации были переданы Армении, Казахстану и Белорусии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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