За 2019 год в нашей стане было произведено много сахара, что привелоа. Поэтому ЕЭК порекомендовал российским властям повысить стоимость сахарной продукции и установить возможную минимальную цену.Такие же рекомендации были переданы Армении, Казахстану и Белорусии.