ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в сегодня прошло техническое согласование отправки в США специального рейса, на котором будет медтехника и средства защиты, пишет «МК».



По словам Пескова, эта помощь обсуждалась во время телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.



Самолёт, по словам Пескова, должен вылететь сегодня до конца суток. Он отметил, что Россия предложила помощь на фоне эпидемиологической ситуации в США, и Трамп с благодарностью эту помощь принял.