31.03.2020, 21:29
Россия до конца дня отправит в США самолёт с медпомощью
ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в сегодня прошло техническое согласование отправки в США специального рейса, на котором будет медтехника и средства защиты, пишет «МК».
По словам Пескова, эта помощь обсуждалась во время телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.
Самолёт, по словам Пескова, должен вылететь сегодня до конца суток. Он отметил, что Россия предложила помощь на фоне эпидемиологической ситуации в США, и Трамп с благодарностью эту помощь принял.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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