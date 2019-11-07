ИА «Ореанда-Новости». Два государства определили границу, разделяющую их территории.

Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

В заявлении администрации сообщается, что общая протяжённость границы составила 7,5 тысячи километров. До конца работы по установке знаков, обозначающих линию границы, осталось совсем немного. Она уже завершена на более чем 85%.

Кроме этого, ожидается, что в самом ближайшем будущем будут подписаны документы, устанавливающие рамки коммерческого взаимодействия между государствами на разных уровнях.

Сегодня, седьмого ноября, в Омске проходит форум, посвящённый сотрудничеству стран. На нём должен появиться президент России Владимир Путин. Кроме того, должна состояться встреча лидеров, на которой будут обсуждаться дальнейшие совместные планы.