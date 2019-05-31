ИА «Ореанда-Новости». Москва предложила Токио полностью отказаться от виз и рассчитывает продолжить обсуждение этой темы. Об этом заявил в пятницу, 31 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно.

«Мы сегодня напомнили о давнем российском предложении перейти к полному безвизовому режиму между РФ и Японией, начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями. Будем надеяться, что диалог продолжится», — цитирует министра ТАСС. Лавров также напомнил Таро Коно об инициативе президента России Владимира Путина ввести режим свободного перемещения для жителей Сахалинской области и префектуры Хоккайдо.

Ранее в мае спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия готова к дальнейшим действиям по смягчению визового режима с Японией, переговоры на эту тему ведутся. «РФ готова к дальнейшим шагам по смягчению визового режима с Японией, в том числе введению электронных виз», — цитирует Валентину Матвиенко «РИА Новости». «МИД ведёт переговоры на эту тему», — добавила политик на встрече с участниками заседания Совета губернаторов России и Японии.

Напомним, совет губернаторов России и Японии состоялся в Москве впервые за девять лет. Стороны обсудили сотрудничество в сфере экономики, цифровых технологий и активизацию гуманитарных контактов. Речь шла также о перспективах взаимодействия в сфере малого и среднего бизнеса Японии и РФ.