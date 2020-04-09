09.04.2020, 18:39
Россия направит в Боснию и Герцеговину помощь для борьбы с коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Глава российского Минобороны Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина распорядился оказать Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом, пишут «Известия».
Так, туда будут направлены три рейса Ил-76, на которых будут 24 военнослужащих, а также пять единиц военной и специальной техники.
В министерстве подчеркнули, что помощь окажут в соответствии с обращением руководства Боснии и Герцеговины.
Ранее Минобороны уже направляло помощь для борьбы с коронавирусом в Сербию, Италию, Китай и США.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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