ИА «Ореанда-Новости». Глава российского Минобороны Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина распорядился оказать Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом, пишут «Известия».



Так, туда будут направлены три рейса Ил-76, на которых будут 24 военнослужащих, а также пять единиц военной и специальной техники.



В министерстве подчеркнули, что помощь окажут в соответствии с обращением руководства Боснии и Герцеговины.



Ранее Минобороны уже направляло помощь для борьбы с коронавирусом в Сербию, Италию, Китай и США.