23.05.2019, 21:47
Россия направит в Конго военных
ИА «Ореанда-Новости». Россия планирует отправить в Республику Конго военных специалистов, пишет ТАСС. Государства уже заключили соответствующее соглашение.
Специалисты из России будут учить своих коллег из Конго работать с военной техникой, произведённой в СССР и России. Именно такими боевыми машинами пользуются в Конго.
Отмечается также, что сейчас между странами ведутся переговоры о новых поставках российского оружия в Конго.
Специалисты из России будут учить своих коллег из Конго работать с военной техникой, произведённой в СССР и России. Именно такими боевыми машинами пользуются в Конго.
Отмечается также, что сейчас между странами ведутся переговоры о новых поставках российского оружия в Конго.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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