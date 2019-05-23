ИА «Ореанда-Новости». Россия планирует отправить в Республику Конго военных специалистов, пишет ТАСС. Государства уже заключили соответствующее соглашение.

Специалисты из России будут учить своих коллег из Конго работать с военной техникой, произведённой в СССР и России. Именно такими боевыми машинами пользуются в Конго.

Отмечается также, что сейчас между странами ведутся переговоры о новых поставках российского оружия в Конго.