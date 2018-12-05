ИА «Ореанда-Новости». США усиливают системы ПРО - Россия также повышает возможности своих наземных ядерных сил. Об этом 5 декабря, в среду, сообщил Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ, в ходе брифинга, проводимого для зарубежных военных атташе. Константин Сивков, доктор военных наук, объяснил, почему российское ядерное оружие спасает США.

США продолжают укреплять систему противоракетной обороны, сообщил генерал, но и Россия проводит перевооружение и налаживает серийное производство ядерного оружия. Так, Герасимов напомнил о том, что РВСН перевооружаются на комплексы «Ярс», а также о масштабном производстве комплекса «Авангард», снабжённого планирующим крылатым блоком.

В течение двух лет часть американских стратегических наступательных средств переоборудовалась - это 14 подводных лодок «Огайо» (с четырьмя пусковыми установками на единицу) и 41 тактический бомбардировщик В-52Н. США в одностороннем порядке исключили эти средства из учёта согласно договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III, он же New Start, начал действие 5 февраля 2011 года. - прим. ИА «Ореанда-Новости»). Как утверждает Валерий Герасимов, это дало возможность США в короткие сроки увеличить свой ударный ядерный потенциал более чем на 1200 боезарядов.

С начала ноября 2018 года в России уже готовят специалистов для гиперзвуковых ракетных систем «Авангард» и «Сармат». О последних, а также о российских торпедах «Посейдон», высказался в своей статье от 4 декабря Константин Сивков, доктор военных наук и президент Академии геополитических проблем. Он отметил, что российское ядерное оружие способно уничтожить США, а это делает войну бессмысленной и, таким образом, спасает от гибели американский народ. Сивков отметил, что угроза выхода США из договора РСМД свидетельствует о подготовке к ядерной войне. «Пацифистская позиция» России, как утверждает эксперт, состоит не в политике «благих пожеланий», а в том, чтобы создать оружие, которое останавливает любого агрессора ещё на этапе замысла.

Генерал Валерий Герасимов отмечает: Россия надеется на то, что диалог с США по вопросу продления действия договора СНВ-III может быть продолжен, и партнёры начнут решать проблему конструктивно.