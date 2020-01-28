По мнению российской власти, украинский президент солидаризирует крайне ошибочной точке зрения польского руководства. Дмитрий Песков сказал, что данное обвинением является «ошибочным и оскорбительным», так как множество советских солдат отдали свои жизни ради освобождения Европы от немецких захватчиков.



Также Песков уточнил, что миллионы украинцев и других жителей стран СНГ сочтут данное заявление оскорбительным, так как тоже воевали с фашистами.







ИА «Ореанда-Новости». Россия не согласилась с обвинением Владимира Зеленского в отношении вины СССР в начале Второй мировой войны. На это указал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.