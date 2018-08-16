ИА «Ореанда-Новости». Представители Министерства иностранных дел Российской Федерации заявили, что не готовы поддержать инициативу о запрете боевых роботов.

Напомним, что 26 стран по всему миру выступают за ограничение выпуска и эксплуатации смертоносных автономных систем вооружений.

Сообщается, что эксперты из российского ведомства считают нецелесообразным введение ограничений из-за отсутствия реально работающих прототипов смертоносных автономных систем, которые могут быть приняты на вооружение различными странами.



Министерство иностранных дел уверено, что имеющейся правовой базы вполне достаточно для регулирования боевых роботов.

Представители Российской Федерации не поддерживают введение моратория на смертоносные автономные системы еще и из-за недостаточного представления о них. В ведомстве считают, что на сегодняшний день отсутствует перечень основных характеристик боевых роботов, который бы стал основанием для запрета на их производство и эксплуатацию. Российские эксперты считают, что пока не ясно, что можно считать боевой машиной данного типа, а запретить все автономное вооружение не представляется возможным в современных условиях.

Стало известно, что Российская Федерация выступает против наделения переговорным мандатом Группы правительственных экспертов по смертоносным автономным системам, созданной при Организации Объединенных Наций. Именно с его помощью может быть разработан проект конвенции, которая будет запрещать боевых роботов.

Ранее сообщалось, что Китай остается единственной страной – членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которая поддерживает запрет на смертоносные автономные системы. Остальные страны-участницы, которые активно развивают сферу инновационных вооружений и вкладывают туда огромные денежные средства, данную инициативу не поддержали.

Вместо этого представители Франции и Германии предложили проект декларации о сохранении полного контроля человека над боевыми роботами. Это означает запрет на наделение машин искусственным интеллектом. Подразумевается, что, после подписания этого документа, страны обязуются контролировать соблюдение условий эксплуатации смертоносных автономных систем. Человеческий фактор будет оставаться ведущим при определении действий, совершаемых боевыми роботами. Российская Федерация выразила желание поддержать декларацию в Организации Объединенных Наций в случае, если будет учтена ее позиция по данному вопросу.