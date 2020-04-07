ИА «Ореанда-Новости». Россия намерена принять участие в телеконференции ОПЕК+. Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на официального представителя Минэнерго РФ.

Секретариат ОПЕК разослал приглашение на совещание, которое пройдёт в онлайн-формате. Оно будет посвящено урегулированию ситуации на рынке нефти министерствами энергетики 36 стран мира.

Уточняется, что данное приглашение поступило в рамках постоянных усилий Королевства по поддержке мировой экономики в этих исключительных обстоятельствах. Также в тексте послания отметили, что шаг Саудовской Аравии можно воспринимать как знак уважения просьбе президента США Дональда Трампа. Телеконференция стран ОПЕК+ состоится 9 апреля.