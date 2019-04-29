ИА «Ореанда-Новости» В соответствии с докладом Стокгольмского международного института исследований проблем мира Россия на протяжении нескольких последних лет постоянно уменьшала военный бюджет и в 2018 году она впервые с 2006 года не вошла в пятёрку государств – лидеров по расходам на оборону.

В 2018 году объём российского военного бюджета составил 61,4 миллиарда долларов, снизившись на 3,5 % по сравнению с 2017-м. Это обеспечивает лишь шестое место в рейтинге.

Первое место, как обычно, занимают США (649 миллиардов долларов, 4,6 % роста по сравнению с предыдущим годом). Второе место – у Китая (250 миллиардов, 5 %). Далее следуют Саудовская Аравия, Индия и Франция.

Самый высокий показатель роста зафиксирован у Турции – 24 %. В целом увеличение военных расходов отмечено в странах Центральной и Восточной Европы (в Польше, на Украина, в Болгарии, Румынии, Литве, Латвии). Авторы доклада связывают это с «нарастающим ощущением угрозы со стороны России».