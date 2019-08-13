ИА «Ореанда-Новости» Заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук сообщил, что Россия и Куба заключили ряд договоров, касающихся модернизации кубинской военной техники. В числе прочего подразумевается выделение Гаване кредита в сумме 38 миллионов евро.

«Все контракты подписаны. Полностью, на 38 миллионов всё оформлено. В рамках той техники, которую мы ранее поставили, мы её модернизируем, оказываем содействие по передаче компетенций, полномочий, чтобы они сами могли ремонтировать, модернизировать и создавать более совершенные образцы», – заявил по этому поводу Пунчук.

Директор ФСВТС Дмитрий Шугаев проинформировал, что выделенные деньги будут направлены на «оказание технического содействия кубинской стороне». Его заместитель подчеркнул, что заключённые контракты не предусматривают поставку на Кубу военной техники.