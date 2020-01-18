18.01.2020, 14:24
Россия попросила ООН проверить законность нового украинского закона об образовании
ИА «Ореанда-Новости». Руководитель МИД России обратился в ООН и ОБСЕ с просьбой о проведении проверки соответствия законности нового украинского закона об образовании.
По мнению МИД, украинская власть не учла рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы на стадии разработки закона Украины «Об общем среднем образовании». Министерство иностранных дел указывает, что Украина не провела консультацию с представителями иностранных государств. В связи с тем, что на территории Украины проживают не только их жители, но и граждане других стран, они не имели права ограничить обучение на других языках. Пресс-служба МИД России отметила, что данный закон содержит «насильственную украинизацию».
Стоит отметить, что Верховная Рада приняла закон, который ограничивает получение среднего образования на русском и белорусском языках, а также на идише.
По мнению МИД, украинская власть не учла рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы на стадии разработки закона Украины «Об общем среднем образовании». Министерство иностранных дел указывает, что Украина не провела консультацию с представителями иностранных государств. В связи с тем, что на территории Украины проживают не только их жители, но и граждане других стран, они не имели права ограничить обучение на других языках. Пресс-служба МИД России отметила, что данный закон содержит «насильственную украинизацию».
Стоит отметить, что Верховная Рада приняла закон, который ограничивает получение среднего образования на русском и белорусском языках, а также на идише.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии