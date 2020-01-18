По мнению МИД, украинская власть не учла рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы на стадии разработки закона Украины «Об общем среднем образовании». Министерство иностранных дел указывает, что Украина не провела консультацию с представителями иностранных государств. В связи с тем, что на территории Украины проживают не только их жители, но и граждане других стран, они не имели права ограничить обучение на других языках.Стоит отметить, что Верховная Рада приняла закон, который ограничивает получение среднего образования на русском и белорусском языках, а также на идише.