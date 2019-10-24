ИА «Ореанда-Новости». Перелёт Ту-160 из России в ЮАР был пояснён российской авиацией.

По словам командующего Дальней авиации Сергей Кобалыша, полёт 2 ракетоносцев был учебного характера. В связи с заключенным соглашением о военной поддержке между Россией и ЮАР, было проведено обучение персонала ВВС РФ полётам на дальнее расстояние.

Время в перелёте составило больше 13 часов, российские ракетоносцы Ту-160 преодолели 11 тысяч километров. В воздушном пространстве пилотами была сделана дозаправка. Перелёт полностью соответствовал Международным правилам использования воздушного пространства. При движении на Южных широтах российских ракетоносцев сопровождали истребители ВВС ЮАР.