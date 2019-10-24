По словам командующего Дальней авиации Сергей Кобалыша,В связи с заключенным соглашением о военной поддержке между Россией и ЮАР, было проведеноПерелёт полностью соответствовал Международным правилам использования воздушного пространства. При движении на Южных широтах российских ракетоносцев сопровождали истребители ВВС ЮАР.



