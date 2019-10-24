24.10.2019, 16:52
Россия пояснила значение полёта Ту-160 в ЮАР
ИА «Ореанда-Новости». Перелёт Ту-160 из России в ЮАР был пояснён российской авиацией.
По словам командующего Дальней авиации Сергей Кобалыша, полёт 2 ракетоносцев был учебного характера. В связи с заключенным соглашением о военной поддержке между Россией и ЮАР, было проведено обучение персонала ВВС РФ полётам на дальнее расстояние.
Время в перелёте составило больше 13 часов, российские ракетоносцы Ту-160 преодолели 11 тысяч километров. В воздушном пространстве пилотами была сделана дозаправка. Перелёт полностью соответствовал Международным правилам использования воздушного пространства. При движении на Южных широтах российских ракетоносцев сопровождали истребители ВВС ЮАР.
По словам командующего Дальней авиации Сергей Кобалыша, полёт 2 ракетоносцев был учебного характера. В связи с заключенным соглашением о военной поддержке между Россией и ЮАР, было проведено обучение персонала ВВС РФ полётам на дальнее расстояние.
Время в перелёте составило больше 13 часов, российские ракетоносцы Ту-160 преодолели 11 тысяч километров. В воздушном пространстве пилотами была сделана дозаправка. Перелёт полностью соответствовал Международным правилам использования воздушного пространства. При движении на Южных широтах российских ракетоносцев сопровождали истребители ВВС ЮАР.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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