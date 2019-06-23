ИА «Ореанда-Новости». Чтобы уменьшит зависимость от американской банкноты, руководство России предпринимает важные шаги отхода от доллара. Первый шаг – увеличение золотого запаса.

Только за май 2019 года Центральным Банком РФ было приобретено более 6 тонн золота. Общие показатели золотого запаса возросли на 0,3%. Сумма золота, находящегося в хранилище ЦБ – 219 тонн. Начиная с января текущего года было закуплено 78 тонн драгоценного метала.

Также ЦБ РФ увеличивает запас иных драгоценных активов. Среди них высоколиквидные бумаги, монетарное золото, иностранная валюта.

От американского доллара отходит также и Китай. Между РФ и КНР существует договорённость расплачиваться национальной валютой друг с другом.